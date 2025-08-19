Momenti di paura sulla spiaggia di Le Cannella, nota località balneare nel comune di Isola di Capo Rizzuto, dove nel pomeriggio si è verificata una violenta rissa che ha coinvolto più persone e provocato il ferimento di quattro uomini.

La lite degenerata

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra due uomini, per motivi ancora in corso di accertamento. Ben presto, però, altre persone si sarebbero aggiunte allo scontro, trasformando il diverbio in una rissa che ha generato panico tra i numerosi bagnanti presenti. Molti villeggianti, spaventati dalle scene drammatiche sotto gli ombrelloni, si sono allontanati frettolosamente dalla spiaggia.

I feriti

Quattro uomini, tutti residenti a Isola di Capo Rizzuto e di età compresa tra i 22 e i 60 anni, sono rimasti feriti. Tra loro c’è un giovane che ha riportato una grave lesione alla gola, presumibilmente causata da una coltellata. Soccorso inizialmente all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, è stato poi trasferito in elisoccorso al policlinico di Catanzaro, dove resta ricoverato in condizioni critiche.

Gli altri tre feriti, sebbene non in pericolo di vita, sono stati anch’essi trasportati e ricoverati all’ospedale di Crotone.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e personale sanitario del 118. La Procura e le forze dell’ordine hanno avviato immediati accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le cause della rissa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre proseguono le indagini per individuare con precisione le responsabilità.