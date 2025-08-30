Violazioni igieniche e mancanza di autorizzazioni hanno portato alla chiusura immediata del locale in attesa della regolarizzazione
Un bar-ristorante e paninoteca di Tropea, una delle principali mete turistiche calabresi, è stato chiuso a seguito di ispezioni dei carabinieri del Nas.
Secondo quanto accertato, il titolare gestiva un laboratorio di cucina privo delle necessarie autorizzazioni, senza la licenza per la preparazione dei cibi.
Le violazioni igienico-sanitarie
I controlli hanno evidenziato anche l’utilizzo di un unico bagno per clienti e dipendenti, in violazione delle norme igieniche previste dalla disciplina del settore. Inoltre, mancava la corretta registrazione degli operatori alimentari.
Di conseguenza, è stata disposta la chiusura immediata del locale, che potrà riaprire solo dopo la regolarizzazione.
La denuncia
Il titolare dell’attività è stato deferito alla Procura di Vibo Valentia. I controlli rientrano nell’attività di monitoraggio costante che i carabinieri del Nas conducono nei luoghi a maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei consumatori.