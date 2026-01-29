La donna, scomparsa dal 17 gennaio dopo un viaggio in treno verso la Capitale, è stata individuata dalla Polizia Locale. Decisivo l’appello TV

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Marisa Molinaro, la donna di Paola di cui non si avevano più notizie dal 17 gennaio 2026, dopo il suo arrivo a Roma in treno. La Polizia Locale della Capitale l’ha rintracciata e assistita nella mattinata odierna, in centro città, grazie a numerose segnalazioni giunte dagli spettatori di “Chi l’ha visto?” in seguito agli appelli lanciati dai familiari nell’ultima puntata del programma condotto da Federica Sciarelli.

La donna era partita da Paola nella mattina del 17 gennaio, raggiungendo regolarmente Roma Termini. Da quel momento, però, ogni contatto si era interrotto: nessuna comunicazione ai familiari, nessuna traccia chiara degli spostamenti successivi. La denuncia di scomparsa presentata ai Carabinieri aveva avviato le ricerche, mentre sui social i parenti avevano diffuso un appello urgente per chiedere aiuto a chiunque potesse fornire informazioni utili.

La svolta è arrivata dopo la messa in onda dell'appello nazionale. Le segnalazioni del pubblico hanno permesso alle pattuglie della Polizia Locale di circoscrivere l’area delle ricerche e infine localizzare la donna, trovata in condizioni complessivamente buone, seppur provata dalle ore trascorse senza contatti.

La famiglia ha espresso profonda gratitudine verso gli spettatori del programma, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno condiviso l’appello, contribuendo a un epilogo positivo. Un caso che si chiude senza conseguenze, dopo giorni di forte apprensione per l’intera comunità di Paola.