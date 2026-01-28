Un incendio doloso ha distrutto l’auto della sorella di Carmine Morello, l’uomo ucciso nel 2023 con colpi d’arma da fuoco alla testa. Il fatto è avvenuto nel cuore storico di Rossano, in località Ciglio della Torre.

Le fiamme hanno coinvolto anche una seconda vettura parcheggiata nelle vicinanze e hanno interessato una parte dell’abitazione adiacente, senza causare feriti. L’allarme è scattato nelle ore notturne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria del Commissariato di pubblica sicurezza. Informata la Procura di Castrovillari.