La fortuna fa tappa in Calabria con il concorso del SuperEnalotto di venerdì 23 gennaio. Secondo quanto comunicato da Agipronews, in regione sono stati centrati tre “5” da 3.839,94 euro ciascuno. Le vincite sono state registrate a Crotone, nella tabaccheria Rizzo di via C. Colombo 135; a Paola, in provincia di Cosenza, presso il Tabacchi Bassetti in piazza del Popolo; e a San Giovanni in Fiore, nel punto vendita Diversi e Tabacchi di via Panoramica 122.

L’ultimo “6”, pari a 35,4 milioni di euro, risale al 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Intanto il jackpot cresce: per la prossima estrazione, in programma martedì 27 gennaio, la posta in palio sale a 111,6 milioni di euro.