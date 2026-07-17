Le fiamme hanno completamente distrutto un'Audi A6. Il veicolo risulta di proprietà di un cittadino di nazionalità pachistana che, secondo quanto appreso, avrebbe alcuni precedenti di polizia

Notte di paura in via Foscolo, traversa di via Nazionale a Rossano, dove intorno alle 3 un'Audi A6 è stata completamente distrutta da un violento incendio che ha provocato ingenti danni anche al palazzo davanti al quale era parcheggiata. Due residenti hanno rischiato l'intossicazione a causa del denso fumo sprigionato dal rogo.

L'allarme è scattato poco dopo le tre, quando alcuni residenti, svegliati dalle fiamme e dal forte odore di bruciato, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto riferito da alcuni abitanti della zona, le squadre sarebbero giunte sul posto con un certo ritardo perché impegnate in un altro intervento, circostanza che ha alimentato il malcontento tra i residenti.

Le fiamme hanno completamente distrutto un'Audi A6. Il veicolo risulta di proprietà di un cittadino di nazionalità pachistana che, secondo quanto appreso, avrebbe alcuni precedenti di polizia. L'incendio ha provocato danni anche allo stabile davanti al quale era parcheggiata l'auto. Il calore ha raggiunto i primi piani dell'edificio, mentre l'intera facciata del palazzo è stata annerita dal fumo. Danneggiati balconi, infissi e parti esterne dell'immobile.

Momenti di apprensione anche per due residenti che, a causa del fumo che ha invaso il fabbricato, hanno rischiato l'intossicazione, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le cause dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e le indagini sono in corso per stabilire se il rogo sia di natura accidentale oppure dolosa.

Fortunatamente non si registrano vittime, ma la paura tra gli abitanti è stata enorme. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza utili a fare piena luce sull'episodio.