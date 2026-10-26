Rogo nella tarda serata di ieri in piazza Bernardino Le Fosse. Intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Si sospetta un incendio doloso

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, domenica 25 ottobre, all'interno del parcheggio multipiano di piazza Bernardino Le Fosse, nell'area urbana di Rossano. Le fiamme hanno interessato alcune biciclette di proprietà comunale, da tempo abbandonate all'interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura quella dell'incendio doloso, anche se al momento non sono emersi elementi sufficienti per stabilire con certezza l'origine delle fiamme. Le indagini sono in corso. L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni del parcheggio multipiano e, in particolare, su un sottopasso facilmente accessibile, dove si trovavano le biciclette inutilizzate.

Una situazione che pone interrogativi sulla custodia dei beni pubblici e sulla sicurezza degli spazi. Resta da chiarire come si sia sviluppato l'incendio e se qualcuno abbia deliberatamente appiccato le fiamme. Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a stabilire la dinamica dell'episodio.