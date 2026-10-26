La consigliera regionale di “Occhiuto Presidente” guiderà la Commissione competente su istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio. «La Calabria deve credere di più in sé stessa e trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete»

Rosaria Succurro è stata eletta all’unanimità presidente della V Commissione permanente del Consiglio regionale della Calabria, competente in materia di istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio.

Succurro, eletta in Consiglio regionale nella lista “Occhiuto Presidente”, assume il nuovo incarico dopo un lungo percorso amministrativo e istituzionale maturato tra Comune, Provincia e rappresentanza degli enti locali.

Laureata in Discipline economiche e sociali all’Università della Calabria, ha iniziato la propria esperienza amministrativa nel 2011 come assessora al Comune di Cosenza, occupandosi, tra l’altro, di cultura, comunicazione, turismo, marketing territoriale ed eventi.

Dal 2020 al 2025 è stata sindaca di San Giovanni in Fiore. Nel marzo 2022 è diventata la prima donna presidente della Provincia di Cosenza e nel giugno 2023 è stata eletta presidente di Anci Calabria. Alle elezioni regionali del 2025 ha conquistato un seggio nell’assemblea legislativa calabrese.

«La Calabria ha tutte le risorse per costruire un futuro migliore»

Nel discorso di insediamento, Succurro ha ringraziato i colleghi di maggioranza e opposizione, la Presidenza del Consiglio regionale e gli uffici, assicurando disponibilità al confronto e attenzione alle esigenze dei territori.

«La Calabria ha tutte le risorse umane, culturali e naturali per costruire un futuro migliore. Deve però credere maggiormente in sé stessa e continuare a camminare con le proprie gambe», ha affermato. Secondo la neopresidente, la V Commissione potrà contribuire attraverso il sostegno alla cultura, all’istruzione, al turismo, al commercio e alla valorizzazione del patrimonio regionale.

Scuola, aree interne e sistema portuale

Tra le priorità indicate da Succurro c’è il rafforzamento delle opportunità educative nelle aree interne, insieme alla necessità di rendere musei e biblioteche sempre più accessibili.

Attenzione anche al turismo, con l’obiettivo di valorizzare l’intero territorio regionale, e alle attività economiche locali.

Un capitolo specifico riguarderà inoltre il sistema portuale e le sue potenzialità per lo sviluppo della Calabria nel Mediterraneo.

«Creare le condizioni perché i giovani possano restare»

Succurro ha poi posto l’accento sulla necessità di offrire maggiori opportunità alle nuove generazioni.

«Vorrei una Calabria nella quale i nostri figli possano scegliere di rimanere perché trovano qui le condizioni per realizzare le proprie ambizioni».

Per raggiungere questo obiettivo, la presidente della Commissione considera centrali il confronto con le comunità, il rapporto con università, associazioni, imprese ed enti locali e la capacità di trasformare le esigenze dei territori in proposte legislative.

Succurro ha infine espresso apprezzamento per il percorso avviato dalla Regione sotto la guida del presidente Roberto Occhiuto, assicurando di voler mettere al servizio della Commissione l’esperienza amministrativa maturata negli anni.

«Prendo questa responsabilità con entusiasmo, umiltà e determinazione. Credo in una Calabria consapevole del proprio valore, orgogliosa della propria identità e capace di essere protagonista del proprio futuro».