Sorpreso mentre cercava di entrare in un esercizio commerciale dopo aver infranto la vetrina, un uomo è stato fermato nella notte tra martedì e mercoledì a Rossano Scalo. L’episodio è avvenuto lungo viale Margherita, in una zona centrale già interessata da altri casi simili nelle ultime settimane.

L’uomo di origine nordafricana, stava tentando di introdursi nel negozio con l’obiettivo di sottrarre merce. L’intervento è avvenuto mentre l’azione era ancora in corso, impedendo che il colpo venisse portato a termine.

Il momento del blocco è stato tutt’altro che semplice. L’uomo avrebbe reagito con forza, rendendo necessario uno sforzo maggiore per immobilizzarlo. Alcuni elementi raccolti indicano che in passato avrebbe praticato pugilato, fattore che avrebbe complicato la gestione della situazione.

Una volta fermato, è stato accompagnato negli uffici per le verifiche di rito e successivamente trasferito nel carcere di Castrovillari, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima.

Nel frattempo sono in corso accertamenti per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi registrati di recente nella stessa area urbana. Gli investigatori stanno valutando ogni dettaglio utile a ricostruire possibili responsabilità in ulteriori fatti analoghi.

Il fermo è stato eseguito dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento locale.