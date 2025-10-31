Due uomini di origine georgiana bloccati dopo una fuga rocambolesca. Decisivo l’intervento di un militare fuori servizio e dei residenti che hanno dato l’allarme

Attimi concitati a Torre Pisani nella serata di ieri a Rossano, dove una famiglia di artigiani dell’oro è stata destinataria di attenzioni furtive da parte di malintenzionati. Alcuni residenti hanno notato strani movimenti: un uomo che faceva da palo e un altro pronto ad entrare in azione. E una Nissan Qashqai risultata a noleggio, ferma vicino al palazzo. Uno dei due fingeva di parlare al telefono, osservando con attenzione l’ingresso.

I residenti, insospettiti, si sono accorti del comportamento anomalo e hanno dato l’allarme. Un carabiniere in borghese, presente nei paraggi, è intervenuto subito inseguendo i sospettati che nel frattempo avevano tentato la fuga con l'auto speronando ben tre mezzi.

L’inseguimento è terminato sulla statale 106, dove due pattuglie, una dei carabinieri e una della polizia, hanno bloccato la vettura. I due cittadini di origine georgiana sono stati condotti al commissariato di polizia per accertamenti. Le indagini proseguono per capire se siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.