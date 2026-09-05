Dopo l’appello di parenti e amici e le tante segnalazioni, il 42enne si è fatto vivo presso il Commissariato di Capri. Sospiro di sollievo per il lieto fine

Buone notizie per la famiglia di Salvatore Sproviero, il 42enne cosentino di cui nei giorni scorsi si erano perse le tracce. Questa mattina, infatti, l’uomo si è fatto vivo presso il Commissariato di Capri, mettendo fine all’apprensione dei familiari e delle tantissime persone che si erano mobilitate per contribuire alle ricerche. La notizia del ritrovamento ha portato sollievo ai parenti, che nelle scorse ore avevano lanciato un appello attraverso i social e gli organi di stampa, invitando chiunque l’avesse visto o fosse in possesso di informazioni utili a contattare la famiglia.

Ora, dopo aver appreso che Salvatore sta bene, i familiari si stanno organizzando per raggiungerlo a Capri. A breve, dunque, potranno riabbracciarlo e riportarlo in città. La famiglia di Salvatore Sproviero desidera ora rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che si sono interessate alla vicenda e che, in qualunque modo, hanno contribuito alla diffusione dell’appello. Un grazie va ai tantissimi cittadini che hanno condiviso i messaggi sui social, a quanti hanno fornito informazioni e a tutti coloro che si sono prodigati per aiutare la famiglia a ritrovare Salvatore.

La scomparsa di Salvatore Sproviero aveva suscitato grande attenzione, dando vita a una vera e propria mobilitazione. In tantissimi hanno condiviso l’appello sui social, contribuendo a far circolare rapidamente la notizia e fornendo, laddove possibile, informazioni utili alla famiglia. Un’ondata di solidarietà che ha accompagnato i familiari durante le ore di maggiore preoccupazione e che oggi lascia spazio alla gioia per il lieto fine.