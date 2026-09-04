Forte scossa di terremoto questa sera a Cosenza, intorno alle 21.31. Un forte boato, e come l’impressione che fosse esplosa una bomba sotto ai piedi. Lunghi attimi di paura a Cosenza e in tutto l’hinterland, dove tantissime persone si sono precipitate fuori dalle proprie abitazioni.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.7, con epicentro nei pressi di Castiglione Cosentino e una profondità di nove chilometri. Abbiamo contattato telefonicamente il sindaco Salvatore Magarò, che ci ha detto: «Mi trovavo in una riunione presso il Santuario dei Sapori che ospita la sede del Consiglio comunale. Si tratta di un edificio molto antico, un ex frantoio, e a causa della scossa si sono staccati dal soffitto alcuni calcinacci.

La scossa è durata diversi secondi. Abbiamo immediatamente lasciato l’edificio e ci siamo messi al sicuro all’esterno. Le persone sono praticamente tutte fuori. Sono impegnato in un giro per le strade di Castiglione, per verificare se si siano verificati danni, ma per fortuna, la situazione è tranquilla. Alcune cittadini mi hanno riferito che all’interno delle proprie abitazioni si sono aperti gli sportelli dei mobili, ma nient’altro».

Sui nostri canali social, alcuni utenti scrivono che la scossa di terremoto con epicentro Castiglione Cosentino è stata avvertita su tutto la costa tirrenica cosentina, da Cetraro fino addirittura a Praia a Mare