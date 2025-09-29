In ospedale il decesso del cronista che dedicò una vita al giornalismo e alla Tv di Stato. Raccontò il calcio calabrese a 90esimo minuto e fu firma del Corriere dello Sport

Ci ha lasciato Santi Trimboli, decano dei giornalisti calabresi, per trent'anni autorevole firma della sede Rai della Calabria dove aveva maturato il pensionamento con la qualifica di vice caporedattore. Malato da diverso tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale dove il suo cuore ha cessato di battere.

Giornalista professionista dal 1973 ha collaborato per prestigiose testate tra cui Il Corriere dello Sport, e ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui Il Pericle d'oro. Raccontò il calcio calabrese intervenendo anche a 90esimo minuto, storico programma Rai, in onda al termine delle partite di serie A e serie B.

Alla famiglia giungano i sentimenti di cordoglio dell’Editore, Domenico Maduli, del Direttore Generale Maria Grazia Falduto, del diretttore di LaC, Franco Laratta e di tutte le redazioni giornalistiche del network.