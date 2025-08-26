In un primo momento un ematoma presente sulla sua testa aveva suscitato dubbi e alimentato sospetti, ma per il medico legale intervenuto sul posto il decesso è avvenuto per cause naturali

Una donna di 71 anni, Olha Todyrin, è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione ubicata nel quartiere Parco Pantano di Scalea. La vittima, di origine ucraina, presentava un ematoma sulla testa che, in un primo momento, aveva suscitato dubbi sulla natura della causa del decesso, ma il successivo intervento sul posto del medico legale ha fugato ogni eventuale sospetto, escludendo la responsabilità di terzi e ipotizzando una morte per cause naturali. di origine ucraina, all’interno della sua abitazione.

A fugare ogni dubbio sarà comunque l’autopsia disposta dalla Procura di Paola e che anche stavolta sarà eseguita a Germaneto di Catanzaro, struttura presso cui la salma è stata trasferita. A coordinare le indagini sul campo ci sono i carabinieri della Compagnia di Scalea guidati dal maggiore Andrea D’Angelo e dal comandante di Stazione Giuseppe Carlomagno. La casa della povera Olha è stata posta sotto sequestro.