La Squadra Mobile della questura di Cosenza ha tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio un uomo di Scalea con condanne per associazione per delinquere di stampo mafioso. Nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio, personale della Squadra Mobile, effettuava alcuni controlli, concentrando la propria attenzione nei pressi dell’abitazione estiva del soggetto.

La presenza di alcuni individui noti, tali da far ritenere che fosse stata allestita una piazza di spaccio, induceva i poliziotti ad accedere presso l’abitazione dell’uomo. Difatti, la perquisizione in casa, permetteva di sequestrare 1 chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 grammi l’uno, circa 80 grammi di cocaina, e numeroso materiale di confezionamento e produzione delle singole dosi. Pertanto, alla luce delle evidenze probatorie raccolte, ultimate le formalità di rito, lo stesso veniva tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Paola.