Si tratta di un cittadino moldavo di 38. Il cadavere è stato ritrovato ai piedi di un albero nell’area frangivento, tra la spiaggia e la statale 18, ed era in stato di decomposizione. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un gesto volontario e pertanto non sarà effettuato l’esame autoptico

È stato identificato l’uomo trovato senza vita sabato pomeriggio nell’area verde della zona Frangivento di Scalea, tra la spiaggia della zona sud e la statale 18. Secondo gli investigatori, si tratta di un cittadino moldavo di 38 anni.

Il ritrovamento sabato scorso

Il corpo è stato scoperto da un uomo del posto che si trovava nella zona per cercare asparagi tra la vegetazione. L’uomo, notata la presenza del cadavere, ha immediatamente lanciato l’allarme facendo intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di Scalea e la polizia locale. Successivamente, sul posto è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Paola, Vincenzo Scardi, e il medico legale.

Gesto volontario

In un primo momento, gli inquirenti hanno battuto tutte le piste. Ma dai successivi riscontri è emerso che si tratterebbe di un gesto volontario. Proprio per questo motivo il sostituto procuratore Vincenzo Scardi, titolare del fascicolo d’indagine, ha deciso di non disporre l’autopsia, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti finora per chiarire le circostanze della morte.

Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata trasferita nella casa funeraria dell’agenzia funebre Tarallo di Diamante, dove resterà in attesa delle disposizioni per la sepoltura.