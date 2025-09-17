Portato in ospedale con l’elisoccorso atterrato all’interno del campo sportivo, un altro sinistro ha coinvolto due veicoli e si è verificato poco prima sulla Statale 18

Due incidenti hanno caratterizzato la mattinata di Amantea. Il primo è avvenuto sulla Ss 18 nei pressi del supermercato Coop e si è concretizzato nello scontro tra due automobili che, per fortuna, non ha provocato gravi conseguenze alle persone coinvolte.

Il secondo incidente si è verificato poco distante dal polo scolastico, luogo in cui è stato investito un ragazzo a bordo di un motorino. Il malcapitato è stato poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso atterrato per l’occasione all’interno del campo sportivo.