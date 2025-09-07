

Un nuovo incidente mortale si è verificato lungo la statale 106, in uno dei punti più pericolosi nei pressi di Fossa Nubrica. A perdere la vita è stato un giovane di 21 anni, Giovanni Iacoi, residente a Crosia. Pare tornasse da una festa. La salma è stata restituita alla famiglia, la Procura non ha ritenuto necessario procedere con l’autopsia.

Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza un violento impatto frontale tra una Mercedes e una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il bilancio è pesante: il ragazzo non ha avuto scampo, mentre l’altro conducente, di origine straniera, è rimasto ferito in modo grave ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Da quanto trapela, proprio su di lui graverebbero le maggiori responsabilità nella dinamica del sinistro.

Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica e stabilire eventuali profili di colpa.