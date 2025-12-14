Incidente stradale nella notte lungo la strada statale ionica, nel tratto che costeggia l’area archeologica di Sibari. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture – una Ford e una Opel – si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di tre persone. Una di queste è stata trasferita in ospedale con urgenza e si trova attualmente sotto osservazione medica, con condizioni giudicate serie ma stabili.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti, e i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza la carreggiata e i veicoli coinvolti.

Durante le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità, la circolazione ha registrato rallentamenti temporanei, rientrati una volta conclusi gli interventi.