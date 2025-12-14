Incidente nel tratto che costeggia l’area archeologica di Sibari. Coinvolte una Ford e una Opel, una persona ricoverata in condizioni serie
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Incidente stradale nella notte lungo la strada statale ionica, nel tratto che costeggia l’area archeologica di Sibari. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture – una Ford e una Opel – si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria.
L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di tre persone. Una di queste è stata trasferita in ospedale con urgenza e si trova attualmente sotto osservazione medica, con condizioni giudicate serie ma stabili.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti, e i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza la carreggiata e i veicoli coinvolti.
Durante le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità, la circolazione ha registrato rallentamenti temporanei, rientrati una volta conclusi gli interventi.