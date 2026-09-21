Un terribile incidente stradale è costato la vita a un giovane di 23 anni originario di Corigliano-Rossano. Lo schianto è avvenuto nella notte lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Lagonegro, in provincia di Potenza.

Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato intorno alle 2.30 e ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante. Per cause ancora in corso di accertamento, i tre veicoli sono entrati in collisione in un impatto particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato il giovane cosentino, che prestava servizio nella Capitaneria di Porto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 23enne non c’è stato nulla da fare: le gravissime lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

È rimasto invece praticamente illeso il conducente del mezzo pesante. L'automobilista alla guida della seconda vettura coinvolta ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale di Lagonegro per gli accertamenti sanitari. Dopo le verifiche, è stato successivamente dimesso.

I soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco, il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e ad accertare eventuali responsabilità. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La salma del giovane è stata trasferita e messa a disposizione della magistratura per gli accertamenti medico-legali.

Circolazione rallentata sull’A2

L’incidente ha provocato ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati, lungo il tratto lucano dell’A2 si sono registrati rallentamenti e code temporanee.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.