Incidente al km 3,5: autostrada provvisoriamente bloccata tra San Gallico e Reggio/Porto. Traffico deviato e uscito obbligatoria a Gallico Sud per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi

Mattinata di grande caos lungo la viabilità di Reggio Calabria a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolti ben 15 veicoli. Il maxitamponamento si è verificato lungo la carreggiata in direzione sud, provocando il ferimento di due persone e mandando completamente in tilt la circolazione.

Per permettere i soccorsi, i rilievi di rito e le complesse operazioni di rimozione dei mezzi incidentati, la carreggiata è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra il chilometro 3,521 e il chilometro 7,38, precisamente tra gli svincoli di San Gallico e Reggio/Porto.

Viabilità in tilt e deviazioni: la situazione

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dell'Anas e le Forze dell'Ordine per mettere in sicurezza l'area, gestire la viabilità straordinaria e risalire alla dinamica esatta dell'accaduto.

Il traffico èstato deviato lungo la viabilità adiacente con uscita obbligatoria allo svincolo di Gallico Sud. Si registrano rallentamenti e code in tutta la zona limitrofa. I tecnici e le autorità sono al lavoro per ripristinare le normali condizioni di sicurezza e consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.