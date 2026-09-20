Dal ponte dell’Immacolata alle vacanze di Natale e Pasqua. A Cosenza si aggiunge la festa della Madonna del Pilerio, mentre resta da verificare l’eventuale chiusura per la Fiera di San Giuseppe. A Rende e Corigliano-Rossano le feste patronali del 2027 cadono invece nel fine settimana

L’anno scolastico è appena cominciato, ma studenti e famiglie possono già segnare sul calendario le prime pause. In Calabria le lezioni sono iniziate martedì 15 settembre 2026 e termineranno martedì 8 giugno 2027, mentre per la scuola dell’infanzia le attività proseguiranno fino al 30 giugno.

Il calendario regionale prevede 206 giornate di lezione e stabilisce già alcune sospensioni aggiuntive rispetto alle festività nazionali: il 2 novembre, il 7 dicembre, le vacanze di Natale e quelle di Pasqua.

Primo weekend lungo a novembre

Ognissanti, il 1° novembre 2026, cade di domenica. La Regione Calabria ha però disposto la sospensione delle lezioni anche per lunedì 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti.

Per gli studenti delle scuole organizzate dal lunedì al venerdì significa quindi tre giorni consecutivi di pausa: da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre.

Dicembre regala il ponte più interessante

Il calendario diventa più favorevole all’inizio di dicembre. L’8 dicembre 2026, Immacolata Concezione, cade di martedì e la Regione ha già disposto la sospensione delle attività didattiche anche per lunedì 7 dicembre.

Nelle scuole con settimana corta si crea così un ponte di quattro giorni: da sabato 5 a martedì 8 dicembre. Natale: stop dal 23 dicembre al 6 gennaio

Le vacanze natalizie inizieranno mercoledì 23 dicembre 2026 e termineranno mercoledì 6 gennaio 2027.Il rientro in classe è quindi previsto per giovedì 7 gennaio.

Cosenza, il Pilerio cade di venerdì

Per gli studenti della città di Cosenza c’è una giornata in più da segnare: venerdì 12 febbraio 2027, festa della Madonna del Pilerio, patrona della città.

La festa del Santo Patrono rientra tra le festività previste dal calendario scolastico. Nel 2027 il Pilerio cade di venerdì e può quindi creare un weekend lungo fino a domenica 14 febbraio. Il 12 febbraio è effettivamente la ricorrenza patronale di Cosenza e negli anni precedenti gli istituti cittadini hanno disposto la chiusura in quella giornata. Inoltre il Comune di Rende nel 2026 ha indicato come festa patronale cittadina la Vergine Immacolata, celebrata il 20 febbraio. Nel 2027 il 20 febbraio cade di sabato, quindi anche in questo caso l’effetto sulle scuole con settimana corta sarebbe nullo.

C’è poi un appuntamento particolarmente importante per Cosenza: la Fiera di San Giuseppe.

Nel marzo 2026 il Comune aveva disposto la chiusura delle scuole primarie e secondarie cittadine dal 16 al 19 marzo, successivamente prorogata anche al 20 e 21 marzo a causa del prolungamento della manifestazione. Le motivazioni riguardavano soprattutto traffico, allestimento della fiera e gestione del forte afflusso di visitatori.

Per il 2027, però, non esiste ancora un’ordinanza di chiusura. L’amministrazione ha già annunciato di aver avviato la pianificazione della prossima edizione, ma le date operative e gli eventuali provvedimenti sulle scuole saranno stabiliti più avanti.

San Giuseppe cadrà venerdì 19 marzo 2027: se il Comune dovesse replicare una chiusura analoga a quella del 2026, si aprirebbe quindi un’ulteriore pausa scolastica.

Pasqua: sei giorni senza lezioni

Le vacanze pasquali sono già fissate da giovedì 25 a martedì 30 marzo 2027.

Le lezioni riprenderanno mercoledì 31 marzo. Anche a Corigliano-Rossano il calendario del 2027 è poco generoso.

Per l’area urbana di Rossano la ricorrenza di San Nilo, patrono locale, è il 26 settembre. I calendari scolastici degli istituti rossanesi indicano infatti il 26 settembre come festa del Santo Patrono. Nel 2027, però, il 26 settembre cadrà di domenica, dunque non ci sarà un giorno aggiuntivo senza lezioni.

Per l’area di Corigliano viene tradizionalmente indicato San Francesco di Paola, festeggiato il 25 aprile. Nel 2027 anche il 25 aprile cade di domenica. Anche qui, quindi, nessun ponte supplementare collegato alla ricorrenza patronale.

Aprile e maggio avari di ponti

Il calendario nazionale non aiuta molto nella primavera 2027. Il 25 aprile cade di domenica e il 1° maggio di sabato. Nelle scuole che lavorano dal lunedì al venerdì non cambierà quindi praticamente nulla.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, cadrà invece di mercoledì: giornata senza lezioni, ma nessun ponte automatico. Eventuali sospensioni il 31 maggio o il 1° giugno potrebbero essere decise soltanto dai singoli istituti nell’ambito della propria autonomia.