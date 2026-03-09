Il sindaco ha spiegato di aver già informato i carabinieri e di aver effettuato un primo sopralluogo insieme al comandante della stazione

Nella notte, ignoti hanno preso di mira la sede del plesso scolastico, imbrattandolo pesantemente con l’uso improprio di estintori. A darne notizia è stato il sindaco Grimaldi Paolo Stilla, che ha parlato di “profonda amarezza” per l’atto vandalico e per i danni provocati in un luogo destinato ai ragazzi.

«Con profonda amarezza devo informarvi che, a seguito di un atto vandalico perpetrato ai danni della nostra sede, il plesso scolastico è stato oggetto di gravi imbrattamenti causati dall’uso improprio di estintori», ha dichiarato il primo cittadino. «Vedere i luoghi che ogni giorno accolgono la crescita dei nostri ragazzi violati in questo modo è una ferita per tutti noi».

Il sindaco ha spiegato di aver già informato i carabinieri e di aver effettuato un primo sopralluogo insieme al comandante della stazione. «Ho già provveduto ad informare il Comandante della Stazione dei Carabinieri, con il quale abbiamo effettuato un primo e dettagliato sopralluogo per le indagini del caso», ha aggiunto.

Per motivi di sicurezza e igiene, il Comune ha disposto lo stop temporaneo delle lezioni. «Al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei locali, le attività didattiche sono temporaneamente sospese», ha precisato Grimaldi, annunciando anche l’avvio degli interventi di ripristino: «Ho già autorizzato l’intervento di pulizia straordinaria e sanificazione della struttura. Il lavoro è già in corso per restituire ai nostri studenti un ambiente sano e accogliente nel minor tempo possibile».

La data di riapertura sarà comunicata dopo la fine dei lavori. «La data ufficiale di ripresa delle lezioni sarà concordata con la Dirigente Scolastica non appena i lavori saranno conclusi. Sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione».