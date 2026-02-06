Un furgone con a bordo oltre 400 animali da compagnia trasportati in condizioni non conformi alle norme è stato sequestrato nei giorni scorsi lungo la SS106 Jonica, durante un controllo della Polizia Stradale di Corigliano-Rossano effettuato nel tratto urbano di Corigliano-Rossano.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il mezzo proveniva dalle Marche ed era diretto presumibilmente verso la Sicilia. Gli animali – verosimilmente destinati a punti vendita specializzati – erano però sistemati in maniera irregolare, privi dei requisiti strutturali e documentali previsti per il trasporto su lunga percorrenza.

La Stradale ha proceduto al fermo del veicolo, al sequestro degli animali e alla contestazione di numerose violazioni amministrative, redigendo i relativi verbali. È stata inoltre inviata una segnalazione all’ASP di Cosenza per gli accertamenti sanitari e amministrativi necessari.

L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli mirati lungo la SS106, arteria strategica per i collegamenti interregionali, dove proseguono le attività di monitoraggio finalizzate a contrastare il traffico illecito di animali e a garantire condizioni di trasporto conformi alle normative vigenti.