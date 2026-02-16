Ecco come offrire un aiuto concreto alle persone rimaste senza casa e agli imprenditori le cui aziende sono state invase dall’acqua

Dopo il passaggio del ciclone Nils che ha lasciato devastazione e disperazione in tutta la Sibaritide, con circa cinquecento persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e decine di aziende agricole invase dall'acqua, con danni incalcolabili per l'economia della zona, l'arcidiocesi Rossano-Cariati ha avviato una raccolta fondi da destinare alla popolazione colpita, causale EMERGENZA ESONDAZIONE CRATI. Di seguito, le coordinate bancarie: