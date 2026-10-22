I due uomini, di 59 e 72 anni e originari della provincia di Cosenza, avevano perso l’orientamento durante una battuta di caccia. Individuati sul sentiero CAI 403, sono stati riaccompagnati a Camigliatello Silano

Si è concluso nelle prime ore della serata di ieri un intervento di ricerca sul Monte Giordanello, nel cuore della Sila Grande, dove due cacciatori avevano perso l’orientamento durante una battuta di caccia. L’allarme è arrivato attraverso una chiamata diretta al responsabile della Stazione Alpina Sila-Camigliatello.

I due uomini, di 59 e 72 anni, entrambi originari della provincia di Cosenza, si trovavano in zona insieme ai loro cani quando hanno perso i riferimenti.

Individuati sul sentiero CAI 403

I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con i due cacciatori e, grazie alle indicazioni fornite, hanno ristretto l’area delle ricerche. I due sono stati individuati lungo il sentiero CAI 403, nei pressi di Fontana Fiuggi. L’intervento si è svolto in condizioni rese più difficili dal maltempo. I cacciatori sono stati trovati infreddoliti, ma in condizioni di salute stabili. Dopo essere stati messi in sicurezza, sono stati riaccompagnati a Camigliatello Silano, dove ad attenderli c’erano i familiari. Il Soccorso Alpino e Speleologico calabrese ricorda l’importanza di consultare sempre attentamente i bollettini meteorologici prima di programmare attività in montagna o in aree impervie.