Il sindaco Vincenzo Cascini ha disposto la sospensione delle attività in tutti gli istituti dopo le segnalazioni di dirigenti e famiglie

Tutte le scuole di Belvedere Marittimo resteranno chiuse giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2026. Lo ha disposto il sindaco Vincenzo Cascini con l’ordinanza numero 90, firmata il 21 ottobre.

Il provvedimento riguarda gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale ed è stato adottato in seguito ai disagi che stanno interessando il settore dei trasporti e dell’approvvigionamento di carburante in Calabria.

Le segnalazioni delle scuole e delle famiglie

La decisione dell’Amministrazione comunale è arrivata dopo le richieste trasmesse dalle dirigenti scolastiche e dalle famiglie di Belvedere Marittimo.

Le segnalazioni avrebbero evidenziato difficoltà logistiche tali da compromettere il regolare svolgimento delle lezioni e la possibilità di assicurare un’adeguata vigilanza sugli alunni.

Il Comune, con il coinvolgimento dell’assessorato all’Istruzione, ha quindi deciso di sospendere le attività scolastiche per due giornate, motivando il provvedimento con la necessità di tutelare la sicurezza degli studenti e prevenire ulteriori disagi.

Stop alle lezioni il 22 e 23 ottobre

Le scuole resteranno chiuse per l’intera giornata di giovedì 22 ottobre e per quella di venerdì 23 ottobre. Salvo nuove comunicazioni o proroghe, le attività dovrebbero riprendere secondo il calendario ordinario dopo il fine settimana.

L’Amministrazione ha definito la chiusura una misura necessaria per accogliere le istanze provenienti dal mondo scolastico e dalle famiglie, in una fase caratterizzata dalle ripercussioni della mobilitazione di agricoltori e autotrasportatori sulla circolazione e sulla disponibilità di carburante.