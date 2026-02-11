Il materiale distaccatosi ha interessato la carreggiata, rendendo necessario l’intervento per la messa in sicurezza e la rimozione dei detriti

Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno causato uno smottamento a Rovito, nel territorio della provincia di Provincia di Cosenza, con il cedimento di una porzione di terreno finita sulla strada di collegamento.

Il movimento franoso sarebbe stato determinato dalla saturazione dei terreni, già appesantiti dalle piogge persistenti che stanno interessando l’area. Il materiale distaccatosi ha invaso la carreggiata, rendendo necessario un intervento immediato per la messa in sicurezza e la rimozione dei detriti.

L’amministrazione comunale di Rovito ha invitato i cittadini alla prudenza: «Si prega di prestare massima attenzione specialmente nei tratti di strada di competenza provinciale per gli smottamenti causati dalla pioggia. Stiamo intervenendo sulla zona. Segnalateci ogni criticità, grazie!».

Sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità e di monitoraggio dell’area interessata, mentre si raccomanda cautela negli spostamenti, soprattutto lungo la rete viaria secondaria.