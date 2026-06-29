Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte di sabato in una nota discoteca di Sangineto sulla costa tirrenica cosentina in cui due giovani sono rimasti feriti. Migliorano le condizioni dei due ragazzi di Cosenza che hanno riportato lesioni lievi. Uno dei due aveva ferite più serie, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Secondo quanto è stato ricostruito, una persona incappucciata è giunta nel corso dell'inaugurazione della stagione estiva della nota discoteca e ha esploso dei colpi di pistola contro uno dei due giovani che è rimasto ferito al braccio. L'altro giovane è rimasto ferito di striscio mentre si trovava vicino al luogo dove sono stati esplosi i colpi.

La Procura di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, ha avviato le indagini e sta cercando elementi utili all'attività investigativa. Gli inquirenti seguono tutte le piste comprese quelle di una "spedizione punitiva" o di un regolamento di conti.