Dopo i recenti danni causati dal maltempo, la provinciale resta interdetta al traffico. Mancano però cartelli di preavviso: auto e mezzi pesanti arrivano fino al punto di chiusura, creando criticità e rallentamenti

La strada provinciale di Zumpano – letteralmente “mangiata” dal fiume due giorni fa, in seguito all’accezionale maltempo che ha messo in ginocchio Cosenza e dintorni – resta chiusa a seguito dei recenti danni provocati dal maltempo, ma senza un’adeguata segnaletica preventiva. Una criticità che sta generando disagi concreti per automobilisti e soprattutto per i mezzi pesanti.

Le intense piogge delle ultime settimane hanno messo sotto pressione la viabilità dell’area cosentina, con smottamenti e situazioni di rischio che hanno reso necessaria l’interdizione di alcuni tratti stradali. Tra questi la provinciale di Zumpano, dove il traffico è ancora bloccato.

Il nodo principale riguarda però l’assenza di cartelli di preavviso nei punti strategici di accesso. Auto, furgoni e camion percorrono la strada inconsapevoli della chiusura e si ritrovano davanti allo sbarramento senza possibilità di deviazione preventiva. Per i mezzi più ingombranti la situazione diventa particolarmente complessa: le manovre di inversione sono difficoltose, rallentano il traffico e aumentano il rischio di incidenti, specie nei tratti più stretti.

Il quadro rischia di aggravarsi nelle prossime ore. È infatti attesa una nuova ondata di maltempo che interesserà l’area di Cosenza e Rende a partire dal primo pomeriggio. Il tempo è previsto in progressivo peggioramento già dall’ora di pranzo, con il clou tra il pomeriggio e la sera quando forti temporali si abbatteranno sulle aree tirreniche e interne.

Si tratta di precipitazioni che potrebbero incidere su una situazione idrogeologica già fortemente compromessa e prossima al limite, aumentando il rischio di ulteriori smottamenti e criticità sulla rete viaria. Le condizioni di maltempo intenso dovrebbero protrarsi fino alle prime ore di martedì, quando è atteso un graduale miglioramento con le ultime residue piogge concentrate sulla Bassa Calabria.