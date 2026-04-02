Il Tribunale di Cosenza si prepara a una delle udienze preliminari più corpose degli ultimi mesi sul fronte dei reati economici legati ai bonus edilizi. Il gup Letizia Benigno ha fissato per il 13 aprile l’udienza preliminare nell’inchiesta sul presunto giro di pratiche “Superbonus” costruite – secondo l’impostazione accusatoria – su documentazione integralmente falsa. La Procura di Cosenza ha chiesto il processo per cinquanta imputati.

Al centro del fascicolo, come principali imputati, ci sono i coniugi Maurizio Bellavista (classe 1961, residente a Cetraro) ed Elvira Chimenti (originaria di San Marco Argentano). Nel quadro ricostruito dagli investigatori, Bellavista e Chimenti, entrambi sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza, avrebbero avuto un ruolo di direzione e coordinamento dell’operazione, con in primo piano anche Guido Bellavista, indicato come nipote della coppia. L’inchiesta - nella ricostruzione già emersa nella fase delle misure - annovera complessivamente cinquanta imputati, con sette posizioni che sarebbero state ricondotte anche all’ipotesi associativa, oltre a figure considerate funzionali alla ricerca dei prestanome e al successivo riciclaggio.

Le pratiche “farlocche” e la regia del raggiro

Il cuore investigativo ruota attorno a pratiche di Superbonus ed altri bonus edilizi che, secondo l’accusa, sarebbero state confezionate in modo sistematico a Cetraro tra il 2021 e il 2023 e poi “spese” in diversi comuni della provincia di Cosenza: da Roggiano Gravina ad Acquappesa, passando per San Marco Argentano, Rende e lo stesso capoluogo.

Il presunto schema è descritto dalla Procura di Cosenza come una catena di falsità: immobili e palazzi inesistenti indicati come oggetto di ristrutturazione, fatture false prodotte a sostegno dell’esecuzione dei lavori, e persino nomi inventati di soggetti qualificati come tecnici o professionisti (tra cui commercialisti) utilizzati per dare alle carte una parvenza di regolarità. La tesi investigativa è netta: documentazione “costruita” dall’inizio alla fine, con un livello di coerenza tale da risultare credibile agli occhi degli enti che avrebbero poi validato le operazioni.

Il meccanismo dei crediti e la “terza via” della cessione

Il sistema, per come viene ricostruito, si innesterebbe nel funzionamento stesso degli incentivi: Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e, in generale, la produzione di crediti d’imposta. A fare la differenza, secondo gli investigatori, sarebbe stata la scelta di monetizzare in modo rapido tramite cessione del credito a Poste Italiane, soluzione ritenuta preferibile perché consente l’incasso immediato, anche accettando un ribasso rispetto al valore nominale del credito.

Gli atti descrivono un copione ripetuto. Le pratiche, una volta “impacchettate”, sarebbero state inoltrate all’Agenzia delle Entrate e quindi a Poste Italiane. Da lì, una volta superati i controlli formali, i crediti sarebbero stati accettati e il denaro sarebbe finito su conti correnti intestati a prestanome.

I prestanome e la percentuale del “guadagno facile”

La Procura ritiene che la macchina si sia alimentata anche grazie a una rete di procacciatori incaricati di reclutare soggetti disposti a intestarsi le pratiche e i conti. Il “gancio” sarebbe stato la promessa di una percentuale sull’incasso: una sorta di compenso per il ruolo di facciata, indicato nella ricostruzione come intorno al 10% delle somme ottenute.

È in questo contesto che vengono descritti profili diversi: persone con precedenti, piccoli truffatori ma anche soggetti in difficoltà economica, attratti dall’idea di un ritorno rapido. Nella prospettazione investigativa, però, gli intestatari non avrebbero avuto il controllo reale dei conti: una volta accreditate le somme, i “capi” del presunto sistema avrebbero provveduto a spostarle rapidamente altrove per far perdere le tracce.

I numeri: 29 episodi “scoperchiati” e l’ombra di un giro più vasto

Gli investigatori parlano di ventinove episodi ricostruiti nel dettaglio in provincia di Cosenza, con importi variabili: da un minimo di circa centomila euro fino a trecentomila, con picchi che arriverebbero a un milione e mezzo per singola operazione. Nel complesso, il fascicolo fa riferimento a un giro attorno ai quindici milioni di euro.

Ma la stessa ricostruzione lascia intendere un perimetro potenzialmente più ampio: in un’intercettazione, uno degli indagati si vanterebbe di aver portato all’incasso almeno cento pratiche di quel tipo. Un dato che, se confermato nelle fasi processuali, allargherebbe sensibilmente l’orizzonte dell’inchiesta.

Il capitolo riciclaggio e la “caccia” ai beni

Un altro segmento dell’indagine riguarda la destinazione del denaro. La tesi è che una parte rilevante delle somme sia stata oggetto di riciclaggio, anche attraverso conversione in oro da investimento. Nel corso delle perquisizioni e degli accertamenti, sarebbero stati recuperati tre chili di monete d’oro, mentre il presunto “grosso” dei metalli preziosi indicati come accumulati nel tempo non sarebbe stato rintracciato.

L’udienza preliminare del 13 aprile

Il 13 aprile, davanti al gup Letizia Benigno, si aprirà dunque la fase in cui la Procura sosterrà la richiesta di rinvio a giudizio e le difese potranno far valere le proprie eccezioni, contestazioni e richieste alternative. La partita sarà tutta nel passaggio dalla ricostruzione investigativa alla verifica processuale, con un procedimento che – per numero di imputati e ampiezza del materiale – si annuncia complesso.

Processo “Superbonus a Cosenza”, gli imputati

AZZINNARO Gaetano (difeso di fiducia dall'avvocato Aurelio Sicilia del Foro di Cosenza)

Gaetano (difeso di fiducia dall'avvocato Aurelio Sicilia del Foro di Cosenza) SICILIANO Luca (difeso di fiducia dall'avvocato Francesca Cribari del Foro di Roma)

Luca (difeso di fiducia dall'avvocato Francesca Cribari del Foro di Roma) SICILIANO Francesca (difesa di fiducia dall' avvocato Francesca Cribari del foro di Roma)

Francesca (difesa di fiducia dall' avvocato Francesca Cribari del foro di Roma) AVOLIO Battista (difeso di fiducia dall'avvocato Michele Franzese del foro di Cosenza

Battista (difeso di fiducia dall'avvocato Michele Franzese del foro di Cosenza FERRO Fabio (difeso di fiducia dall'avvocato Francesco Caldiero del Foro di Paola

Fabio (difeso di fiducia dall'avvocato Francesco Caldiero del Foro di Paola AZZINNARO Francesco (difeso di fiducia dall'avyocato Giovanni Cadavero del foro di Cosenza)

Francesco (difeso di fiducia dall'avyocato Giovanni Cadavero del foro di Cosenza) DE ROSA Rubina (difesa di fiducia dall'avvocato Erica Pranno del Foro di Cosenza

Rubina (difesa di fiducia dall'avvocato Erica Pranno del Foro di Cosenza RITACCO Fabio (difeso di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza

Fabio (difeso di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza BEVACQUA Marco (difeso di fiducia dall'avvocato Andrea Manna del Foro di Cosenza

Marco (difeso di fiducia dall'avvocato Andrea Manna del Foro di Cosenza BRUNO Maria (difesa di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza)

Maria (difesa di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza) SCALZO Luigi (difeso di fiducia dall'avvocato Riccardo Maria Panno del Foro di Cosenza)

Luigi (difeso di fiducia dall'avvocato Riccardo Maria Panno del Foro di Cosenza) ILLUMINATO Massimiliano (difeso di fiducia dall'avv. Fabio Parise del foro di Cosenza)

Massimiliano (difeso di fiducia dall'avv. Fabio Parise del foro di Cosenza) COSENZA Pietrina (difesa di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza

Pietrina (difesa di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza RITACCO Anna (difeso di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza)

Anna (difeso di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza) SERRA Angelo (difeso di fiducia dall'avvocato Fabio Mandato del Foro di Cosenza)

Angelo (difeso di fiducia dall'avvocato Fabio Mandato del Foro di Cosenza) РАCE Rosanna (difeso di fiducia dall'avvocato Antonio Spataro del Foro di Cosenza)

Rosanna (difeso di fiducia dall'avvocato Antonio Spataro del Foro di Cosenza) SABINO Patrizia (difeso di fiducia dall'avvocato Osvaldo Rocca del Foro di Cosenza

Patrizia (difeso di fiducia dall'avvocato Osvaldo Rocca del Foro di Cosenza SCRIVANO Marika (difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Caputo del Foro di Cosenza

Marika (difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Caputo del Foro di Cosenza SPADAFORA Massimiliano (difeso di fiducia dall'avvocato Pasquale Marzocchi del Foro di Cosenza)

Massimiliano (difeso di fiducia dall'avvocato Pasquale Marzocchi del Foro di Cosenza) GRILLO Rocco (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del Foro di Paola

Rocco (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del Foro di Paola SPANO ' Francesco (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del foro di Paola

' Francesco (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del foro di Paola MASELLIS Angelo (difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Brindisi del Foro di Castrovillari)

Angelo (difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Brindisi del Foro di Castrovillari) ALTOMARE Donatello (difeso di fiducia dall'avvocato Antonio Quintieri del Foro di Cosenza)

Donatello (difeso di fiducia dall'avvocato Antonio Quintieri del Foro di Cosenza) BELMONTE Francesco (difeso di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza)

Francesco (difeso di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza) NAJEM Siria (difesa di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza

Siria (difesa di fiducia dall'avvocato Angelo Pugliese del Foro di Cosenza SETTEMBRINI Domenico (difeso di fiducia dall'avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola)

Domenico (difeso di fiducia dall'avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola) PELLEGRINO Sonia Maria (difesa di fiducia dall'avvocato Rosario Carbone del Foro di Cosenza)

Sonia Maria (difesa di fiducia dall'avvocato Rosario Carbone del Foro di Cosenza) DI CIANNI Gianluca (difeso di fiducia dall'avvocato Vincenzo Pugliese del Foro di Cosenza)

Gianluca (difeso di fiducia dall'avvocato Vincenzo Pugliese del Foro di Cosenza) GENZANO Virginia (difeso di fiducia dall'avvocato Flavio Greco del Foro di Cosenza)

Virginia (difeso di fiducia dall'avvocato Flavio Greco del Foro di Cosenza) MARCELLO Manuel Vincenzo (difeso di fiducia dall'avvocato Vincenzo Vrenna del Foro di Crotone)

Manuel Vincenzo (difeso di fiducia dall'avvocato Vincenzo Vrenna del Foro di Crotone) NARCISO Angelo (difeso di fiducia dall'avvocato Pietro Sammarco del Foro di Cosenza

Angelo (difeso di fiducia dall'avvocato Pietro Sammarco del Foro di Cosenza SESTI Rosaria (difesa di fiducia dall'avvocato Simona Socievole del Foro di Paola)

Rosaria (difesa di fiducia dall'avvocato Simona Socievole del Foro di Paola) BIANCO Giovanni (difeso di fiducia dagli avvocati Libero Borsani e Simona Socievole del Foro di Paola)

Giovanni (difeso di fiducia dagli avvocati Libero Borsani e Simona Socievole del Foro di Paola) VATTIMO Domenico (difeso di fiducia dall'avvocato Antonietta Vattimo del Foro di Paola)

Domenico (difeso di fiducia dall'avvocato Antonietta Vattimo del Foro di Paola) NARCISO Pina (difesa di fiducia dall'avvocato Pietro Sammarco del Foro di Cosenza)

Pina (difesa di fiducia dall'avvocato Pietro Sammarco del Foro di Cosenza) BELLAVISTA Maurizio (difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Avolio e Rossana Cribari del Foro di Cosenza)

Maurizio (difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Avolio e Rossana Cribari del Foro di Cosenza) CHIMENTI Elvira (difesa di fiducia dagli avvocati Domenico Avolio e Rossana Cribari del Foro di Cosenza)

Elvira (difesa di fiducia dagli avvocati Domenico Avolio e Rossana Cribari del Foro di Cosenza) TRIPICCHIO Steven (difeso di fiducia dall'avvocato Vito Caldiero del Foro di Paola

Steven (difeso di fiducia dall'avvocato Vito Caldiero del Foro di Paola LENTO Lorenzo Giuseppe (difeso di fiducia dagli avvocati Federico Iorio e Luigi Ripoli del foro di Cosenza

Lorenzo Giuseppe (difeso di fiducia dagli avvocati Federico Iorio e Luigi Ripoli del foro di Cosenza PALMIERI Mattia (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del Foro di Paola

Mattia (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del Foro di Paola BIANCO Simone (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del Foro di Paola

Simone (difeso di fiducia dall'avvocato Marco Bianco del Foro di Paola BELLAVISTA Gianfranco (difeso di fiducia dall’avvocato Nicola Carratelli)

Gianfranco (difeso di fiducia dall’avvocato Nicola Carratelli) BELLAVISTA Guido (difeso di fiducia dall’avvocato Nicola Carratelli)

Guido (difeso di fiducia dall’avvocato Nicola Carratelli) OCCHIUZZI Gaspare (difeso di fiducia dagli avvocati Vincenzo Pugliese del Foro di Cosenza e Carmine Curatolo del Foro di Paola)

Gaspare (difeso di fiducia dagli avvocati Vincenzo Pugliese del Foro di Cosenza e Carmine Curatolo del Foro di Paola) PIAZZA Santina (difeso di fiducia dagli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari del Foro di Cosenza)

Santina (difeso di fiducia dagli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari del Foro di Cosenza) BELLAVISTA Maurizio (difeso di fiducia dagli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari del Foro di Cosenza)

Maurizio (difeso di fiducia dagli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari del Foro di Cosenza) TRAMONTANO Gennaro (difeso di fiducia dall'avvocato Alberto Santigli del foro di Frosinone)

Gennaro (difeso di fiducia dall'avvocato Alberto Santigli del foro di Frosinone) KURYLUK Sylwia Katarzyna (difesa di fiducia dall'avvocato Gabriele Posteraro del Foro di Cosenza

Sylwia Katarzyna (difesa di fiducia dall'avvocato Gabriele Posteraro del Foro di Cosenza ABBATE Antonio (difeso di fiducia dall'avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola)

Antonio (difeso di fiducia dall'avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola) PARADISI Gaetano (difeso di fiducia dall'avvocato Stefania Ingrosso del Foro di Cosenza)

Tra le persone offese individuate c’è POSTE ITALIANE SPA, rappresentata dal Professore avvocato Paola Severino, già ministro della Giustizia.