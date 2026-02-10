Era salito su un albero per svolgere alcuni lavori di potatura, quando è caduto a terra forse per un malore o per la perdita di equilibrio. All'incidente hanno assistito alcune persone che hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto è giunto l'elisoccorso, a bordo del quale l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale di Cosenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta comunque sotto osservazione. Sull'accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia d San Marco Argentano