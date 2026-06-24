Come da previsioni l’instabilità pomeridiana sta interessando le aree montuose della Calabria. Già da qualche ora infatti violenti temporali si stanno abbattendo su Sila, Serre e Aspromonte con locali sconfinamenti fin verso le coste Joniche.

Oltre alle precipitazioni intense i temporali stanno apportando intensa attività elettrica e soprattutto rovescio di grandine e nelle prossime ore l’instabilità si concentrerà sulle aree del Cosentino, per poi virare ad un generale miglioramento a partire dalla serata.