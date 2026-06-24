Le precipitazioni in corso stanno portando un’intensa attività elettrica soprattutto sui monti della Sila

Come da previsioni l’instabilità pomeridiana sta interessando le aree montuose della Calabria. Già da qualche ora infatti violenti temporali si stanno abbattendo su Sila, Serre e Aspromonte con locali sconfinamenti fin verso le coste Joniche.

Oltre alle precipitazioni intense i temporali stanno apportando intensa attività elettrica e soprattutto rovescio di grandine e nelle prossime ore l’instabilità si concentrerà sulle aree del Cosentino, per poi virare ad un generale miglioramento a partire dalla serata.