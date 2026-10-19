L’operazione è scattata alle prime ore del mattino con l’impiego di oltre 80 agenti. Alcuni indagati ritenuti vicini alla cosca Vrenna-Corigliano-Bonaventura

È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone gravemente indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’intervento, che vede impegnati oltre 80 agenti e unità cinofile antidroga, è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro. Secondo quanto riferito nella nota, il tentativo di estorsione sarebbe stato commesso ai danni di un esercente del centro cittadino.

Alcuni dei destinatari del provvedimento sono ritenuti vicini al gruppo mafioso Vrenna-Corigliano-Bonaventura, attivo sul territorio crotonese.