La denuncia della proprietaria sui social: l’uomo, con il volto coperto, avrebbe tentato di smontare una telecamera di sorveglianza. L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine

Un tentativo di furto si è verificato nella serata di ieri in un quartiere di Montalto Uffugo, in zona Sant’Antonello. A denunciare pubblicamente l’episodio è stata la proprietaria dell’abitazione, che ha raccontato quanto accaduto attraverso un post sui social.

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna, l’intrusione è avvenuta intorno alle 20.50, quando la famiglia era appena uscita di casa. Un uomo con il volto coperto si è introdotto nel parcheggio dell’abitazione e avrebbe tentato di smontare una telecamera di videosorveglianza.

Il ladro, sempre secondo quanto riferito dalla proprietaria, ha agito nonostante la presenza di un sistema di allarme e di numerose telecamere installate sia all’esterno sia all’interno della proprietà.

A far desistere l’uomo potrebbe essere stato proprio l’allarme. Dopo l’attivazione del sistema di sicurezza, il malvivente si è dato alla fuga, dirigendosi verso le campagne in direzione di Rende, facendo perdere le proprie tracce nel buio.

L’allarme ha contestualmente avvisato le forze dell’ordine, intervenute poco dopo sul posto. La famiglia ha quindi fornito agli agenti le informazioni relative all’accaduto e le immagini eventualmente disponibili del sistema di videosorveglianza.

Particolarmente forte è la preoccupazione espressa dalla proprietaria per le conseguenze dell’episodio sui suoi due figli piccoli, di 6 e 3 anni. Nel suo racconto sui social, la donna riferisce infatti che i bambini sono rimasti profondamente scossi e hanno vissuto momenti di paura e forte agitazione.

L'episodio riaccende, intanto, le preoccupazioni sulla sicurezza nella zona di Montalto Scalo, dove i residenti chiedono maggiore attenzione e controlli per prevenire episodi di questo tipo.

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica dell’accaduto e a verificare l’identità della persona che, secondo la denuncia della proprietaria, ha tentato di introdursi nella proprietà.