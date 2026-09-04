Nell’auto trovati anche un coltello con lama di sette centimetri e 1.550 euro. L’uomo è ai domiciliari in attesa della direttissima

Un trentacinquenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Fuscaldo con l’ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi.

L’operazione è stata condotta nella tarda serata di mercoledì 2 settembre dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Paola, durante un servizio di controllo del territorio.

Il controllo e la perquisizione

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il trentacinquenne si trovava alla guida della propria automobile e avrebbe inizialmente tentato di allontanarsi.

Dopo averlo fermato, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e sono stati trovati cinque involucri di cellophane contenenti una sostanza indicata dagli investigatori come cocaina.

La perquisizione è stata successivamente estesa all’automobile. All’interno di un borsello i poliziotti hanno rinvenuto un coltello multiuso di tipo svizzero, dotato di una lama lunga sette centimetri.

Sono state trovate anche 31 banconote da 50 euro, per un totale di 1.550 euro.

Disposti gli arresti domiciliari

Al termine degli accertamenti, il trentacinquenne è stato arrestato per l’ipotesi di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per il presunto porto abusivo del coltello.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.