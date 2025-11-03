Il sisma, avvertito chiaramente dalla popolazione di Acri e Cosenza, è stato registrato alle 21:03 a circa 10 km di profondità

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nel Cosentino alle ore 21:03. L'epicentro è stato rilevato ad Acri con una profondità di circa 10 km, mentre il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione sia di Acri, di Cosenza e delle aree limitrofe.

Comuni entro 20 km dall’epicentro del terremoto di Acri

Il sisma, con epicentro ad Acri, è stato avvertito in numerosi centri della provincia di Cosenza. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ecco i comuni situati entro 20 km dall’area epicentrale: