Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nel Cosentino alle ore 21:03. L'epicentro è stato rilevato ad Acri con una profondità di circa 10 km, mentre il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione sia di Acri, di Cosenza e delle aree limitrofe.

Comuni entro 20 km dall’epicentro del terremoto di Acri

Il sisma, con epicentro ad Acri, è stato avvertito in numerosi centri della provincia di Cosenza. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ecco i comuni situati entro 20 km dall’area epicentrale:

  • Acri
  • Luzzi
  • Bisignano 
  • Santa Sofia d’Epiro
  • Rose
  • San Demetrio Corone
  • San Cosmo Albanese
  • Vaccarizzo Albanese
  • San Giorgio Albanese
  • Castiglione Cosentino
  • San Pietro in Guarano
  • Tarsia
  • Torano Castello
  • Montalto Uffugo
  • Lattarico 
  • Lappano
  • Celico
  • Rovito
  • Zumpano
  • Terranova da Sibari
  • Rota Greca
  • San Benedetto Ullano
  • Corigliano Calabro
  • Cervicati 