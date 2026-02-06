Trema nuovamente la terra in Calabria e stavolta si sente fino in provincia di Cosenza. Epicentro del terremoto delle 19.33 di quest’oggi, come riportato dai dati INGV, è Serrastretta, comune in provincia di Catanzaro non molto distante dalla provincia di Cosenza, dove infatti la scossa è stata nitidamente avvertita in alcuni comuni. Stesso epicentro della scossa di appena tredici giorni fa, avvertita anch’essa a Cosenza e dintorni, con magnitudo leggermente più debole rispetto a quella precedente.

La scossa è stata registrata ad appena 8 km di profondità ed è pertanto risultata molto nitida da percepire anche per la popolazione dei comuni limitrofi al catanzarese.