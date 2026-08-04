Il sisma è stato registrato alle 15.05 del 4 agosto, a una profondità di 15,6 chilometri. Segnalazioni anche dalla Presila e dal Savuto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 15.05 di oggi, martedì 4 agosto, con epicentro nel territorio di Celico, in provincia di Cosenza.

Secondo i dati aggiornati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma si è verificato a una profondità di 15,6 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione nell’area urbana di Cosenza, nei comuni della Presila e in diverse località della Sila e del Savuto. La magnitudo definitiva comunicata dall’INGV aggiorna la prima stima provvisoria, compresa tra 3.4 e 3.9.