La decisione viene presentata come una scelta concreta finalizzata a destinare maggiori risorse al bilancio dell'ente. Secondo quanto comunicato, nel corso del quinquennio saranno circa 100 mila euro a rimanere nelle casse comunali, somme che potranno essere impiegate nei diversi capitoli di spesa dell'amministrazione

Il sindaco di Buonvicino, Pino Sionne, insieme al vicesindaco Simone Biondi e all'assessore Domenico Presta, ha annunciato la rinuncia totale alle rispettive indennità di carica per l'intero mandato amministrativo.

Circa 100mila euro restano nella casse comunali

La decisione, resa nota attraverso i canali social, viene presentata come una scelta concreta finalizzata a destinare maggiori risorse al bilancio dell'ente. Secondo quanto comunicato, nel corso del quinquennio saranno circa 100 mila euro a rimanere nelle casse comunali, somme che potranno essere impiegate nei diversi capitoli di spesa dell'amministrazione.

L’impegno morale

«Un gesto concreto, non simbolico. Un atto di rispetto verso ogni cittadino», si legge nella nota diffusa dal sindaco Sionne. L'amministrazione sottolinea inoltre come la rinuncia alle indennità rappresenti un modo per condividere le difficoltà della comunità e mettere l'interesse collettivo al primo posto.

«Essere vicini ai cittadini non è uno slogan. È condividere le difficoltà, fare la propria parte, mettere l'interesse collettivo davanti a tutto», conclude il messaggio, definendo la scelta «un passo amministrativo e un grande impegno morale per Buonvicino».