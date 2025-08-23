Secondo la Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 262 km
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è stato registrato oggi 23 agosto 2025 alle 13:53 ora italiana nel Tirreno Meridionale, in mare, senza provocare danni o feriti.
Secondo la Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 262 km.
Data la profondità e la posizione in mare, la scossa è stata percepita solo marginalmente lungo le coste vicine, senza conseguenze sulla popolazione o sulle infrastrutture.
L’INGV continua a monitorare l’area, fornendo aggiornamenti in tempo reale su eventuali ulteriori movimenti sismici.