Drammatica scoperta questa mattina lungo il litorale di Siderno, nella zona sud della cittadina della Locride. Il corpo privo di vita di una donna è stato ritrovato nelle acque della spiaggia libera.

A notare la sagoma a pochi metri dalla battigia e a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che si trovavano in zona. Immediata la chiamata al numero unico d'emergenza: sul posto sono arrivati a stretto giro i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto verosimilmente poco prima del ritrovamento.

Le indagini sono attualmente in corso per identificare con certezza la vittima e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se l'ipotesi ritenuta più probabile resta quella di un tragico malore accusato mentre si trovava in acqua.