Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi. Oggi, 14 agosto, il comune di Genova insieme ai parenti, ricorda le vittime del crollo del viadotto che causò la morte di 43 persone nel 2018.

"Otto anni fa, il crollo del Ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell’intera Nazione. Oggi il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia. Ricordare quelle 43 persone significa anche rinnovare l’impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità. Genova ha saputo rialzarsi senza dimenticare. L’Italia non dimentica". Questo il messaggio sui social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'anniversario del crollo.

Le commemorazioni a Genova

Il programma istituzionale prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica presso l'atrio di Palazzo Tursi e la replica straordinaria dello spettacolo "La traiettoria calante", programmata per le ore 20:30.

Alle ore 9:00, l'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha officiato la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, sita in via San Bartolomeo della Certosa, 15. La successiva cerimonia commemorativa si è svolta presso la Radura della Memoria, alla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, del prefetto di Genova, Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da La Russa a Conte, l'omaggio delle istituzioni e della politica

"Il Senato della Repubblica rende omaggio alla memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi e si stringe con profondo rispetto al dolore dei loro familiari. Una tragedia che ha segnato la coscienza dell'intera Nazione e la cui memoria impone alle Istituzioni l'impegno inflessibile per la verità e la giustizia. La straordinaria reazione di Genova resta l'esempio della dignità di un popolo, ma il ricordo di quel drammatico 14 agosto 2018 deve rimanere un monito perenne: la tutela della vita umana e la sicurezza dei cittadini rappresentano un dovere primario e inderogabile dello Stato", scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Otto anni dal crollo del Ponte Morandi: una pagina dolorosa e indelebile nella storia del nostro Paese. Rivolgo il mio commosso pensiero alle vittime e mi unisco al dolore dei loro familiari. La mia vicinanza alla comunità genovese, che ha reagito con straordinaria forza, solidarietà e coesione". Questo il messaggio diffuso sui social del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana nell'anniversario della tragedia.

"Rimane fisso nella memoria collettiva quel terribile 14agosto di 8 anni fa a Genova. È nostro dovere onorare la memoria delle 43 vittime del Ponte Morandi. È una ferita profonda, un richiamo quotidiano alla responsabilità dello Stato di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Un pensiero ai familiari e ai cari delle vittime", scrive sui social il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.