Tragedia all'ospedale di Lagonegro questa mattina. Una donna residente a Scalea, già madre di altri due bambini, è morta durante il parto per motivi ancora da accertare.

Un momento che doveva essere di gioia e di festa, si è trasformato in una manciata di minuti in un momento di profondo dolore per i parenti, che hanno subito informato la magistratura. La neonata, invece, è sopravvissuta e non deceduta come riferito in un primo momento da fonti investigative.

Sul posto, al momento, sono presenti le forze dell'ordine. La procura di Lagonegro ha già aperto un fascicolo di indagine per fare luce sull'accaduto.