Un pezzo di lamiera staccatosi da un pullman colpisce l’auto guidata da Rosario Castrovillari, originario di Bisignano. Lo scontro ha coinvolto anche un furgone e avviene in un tratto di strada già noto per la pericolosità

Un grave incidente stradale, avvenuto nella serata di venerdì è costato la vita a un uomo di origini calabresi nel Mantovano. La vittima è Rosario Castrovillari, 50 anni, originario di Bisignano, ma residente da tempo a Goito.

Il drammatico schianto si è verificato intorno alle 20 lungo la strada provinciale Goitese, in località Contino, nel territorio comunale di Volta Mantovana, all’altezza dell’incrocio nei pressi del deposito dell’azienda Marcegaglia, dove da alcuni mesi sono in corso i lavori per la realizzazione di una rotatoria.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone sarebbe uscito da una strada laterale senza concedere la precedenza a un pullman in transito. L’autista del pullman avrebbe tentato una frenata improvvisa, senza però riuscire a evitare l’impatto. A seguito dello scontro, il mezzo pubblico si è spostato lateralmente proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da Castrovillari, che viaggiava da solo. La vettura è stata colpita in pieno e, nell’urto, un grosso pezzo di lamiera, staccatosi dalla carrozzeria del pullman, ha sfondato il parabrezza, colpendo mortalmente il 50enne.

Cinque le persone rimaste ferite, tutte in modo non grave: quattro passeggeri del bus e il conducente del furgone. Per Rosario Castrovillari, invece, non c’è stato nulla da fare.