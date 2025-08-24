Social
Francesco Roberto Spina
Francesco Roberto SpinaGiornalista

Trentacinque anni, giornalista pubblicista dal 2017. Laureato in ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio all'Unical, qui ha sostenuto un tirocinio universitario nel laboratorio di analisi delle acque. Sin da adolescente, però, l’interesse principale, è stato quello per il mondo della comunicazione e del giornalismo. Dal 2004 conduce un programma radiofonico sull’emittente locale Radio AKR e dal 2010 gestisce il blog “THIS IS ACRI.

Il primo contatto con un quotidiano vero e proprio nel 2012, da collaboratore con Il Quotidiano del Sud. Inizia come corrispondente per lo sport da Acri e nel corso degli anni intensifica la sua collaborazione interessandosi di tutto il mondo dilettantistico calabrese ma anche di musica e spettacolo. Dal 2015 è addetto stampa del FC Calcio Acri prima, del Città di Acri poi.  Dal 2018 è accreditato nell’albo dei fotografi sportivi per la serie B di calcio. Collabora con LaC News24 da settembre 2020.

Attimi di paura

Incidente ad Acri, scontro tra due auto in pieno centro: ferite entrambe le conducenti

19 agosto 2025
Ore 10:17
Calciomercato dilettanti

Promozione, colpo in attacco per il Kratos Bisignano: ecco l’argentino Cejas

17 agosto 2025
Ore 12:25
La polemica

L’ultimo saluto a Padre Fedele, ma il Comune di Acri non c’è. Trematerra: «Grave assenza»

16 agosto 2025
Ore 18:43
Nuove prospettive

Cosenza Calcio, il sindaco Caruso: «Ripartire dall'Eccellenza è una possibilità»

29 luglio 2025
Ore 08:16
LA PRESENTAZIONE

Lupo: «Guarascio non è demotivato e a me le sfide piacciono. Calciomercato? Non abbiamo fretta»

26 luglio 2025
Ore 09:17
Calcio

Corigliano, Alberto Aita è il nuovo allenatore. L'ex Rende Alberti nominato ds

4 luglio 2025
Ore 08:51
Societa

Acri, presentato il cartellone di “R-estate ad Acri 2025”: in programma teatro, musica e tradizione

2 luglio 2025
Ore 08:19
Cronaca

Acri avvolta dal fumo per l'incendio di un capannone

1 luglio 2025
Ore 19:45
Politica

Acri, maggioranza risicata: Sinistra Italiana per ora dice no. Capalbo cerca i numeri

1 luglio 2025
Ore 09:11
Politica

Acri, terremoto politico in consiglio comunale: si dimette Mario Fusaro

1 luglio 2025
Ore 07:21
