L’omicida di Mansif Youness, il cittadino marocchino 30enne ucciso a coltellate la sera del 4 novembre scorso è stato trasferito dal carcere di Castrovillari a quello di Catanzaro. E.K.Y., che avrebbe già confessato, durante l’interrogatorio svoltosi in carcere dinanzi al GIP Dott. Matonti ed al Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Cordasco, di aver commesso il terribile crimine ai danni di un proprio connazionale, per una presunta banale discussione sorta la sera precedente del 3 novembre e poi sfociata nell’accoltellamento nella serata del 4.

Il difensore di fiducia del presunto omicida, l’Avv. Gennaro Capparelli del Foro di Castrovillari, dichiara di essere venuto in possesso di documentazione medica secondo la quale E.K.A. soffrirebbe di seri problemi psichiatrici per i quali sarebbe stato in cura ancor prima del suo arrivo in Italia; verosimilmente dunque proprio queste serie patologie cliniche ne avrebbero determinato il trasferimento al carcere di Catanzaro.

Nei giorni scorsi l’Avv. Gennaro Capparelli, proprio sulla scorta di quelle certificazioni e di altre relazioni mediche successive, ha presentato un’istanza al GIP, nelle forme dell’incidente probatorio, in cui ha richiesto la nomina di un esperto psichiatra per accertare le condizioni psichiche/psicopatologiche di E.K.A. in relazione alla sua capacità di intendere e di volere. Il Giudice delle Indagini Preliminari ha accolto la richiesta nominando l’esperto psichiatra al quale, nei prossimi giorni, verrà conferito formalmente l’incarico.