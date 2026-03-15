Rafforzata la presenza dello Stato nell’Alto Ionio cosentino. Il sottosegretario Wanda Ferro sottolinea l’importanza del nuovo presidio per sicurezza e legalità. Soddisfatto Angelo Brutto

Importante passo avanti per la sicurezza nel territorio dell’Alto Ionio cosentino. La Stazione dei Carabinieri di Trebisacce è stata ufficialmente elevata al rango di Tenenza, rafforzando così la presenza dello Stato in un’area strategica della Calabria.

A sottolineare il valore del provvedimento è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, esponente di Fratelli d’Italia, che evidenzia come la decisione rappresenti un segnale concreto di attenzione verso il territorio.

«L’elevazione della Stazione dei Carabinieri di Trebisacce a Tenenza rappresenta un risultato importante per il territorio dell’Alto Ionio cosentino e un passo concreto nel rafforzamento della presenza dello Stato», afferma Ferro, ricordando il ruolo fondamentale che il presidio svolge quotidianamente nel garantire legalità e sicurezza ai cittadini.

Secondo il sottosegretario, il risultato è frutto di un lavoro portato avanti con convinzione dal Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di consolidare la rete dei presìdi di sicurezza in un’area particolarmente significativa per la Calabria.

Ferro ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento ai vertici dell’Arma per l’attenzione riservata al territorio: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, e al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo».

Il sottosegretario ha infine evidenziato come il potenziamento del presidio rappresenti un segnale concreto di vicinanza dello Stato alle comunità locali e un ulteriore passo nel rafforzamento della sicurezza per i cittadini dell’Alto Ionio cosentino.

La soddisfazione del capogruppo di FdI Angelo Brutto

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, esprime soddisfazione per l’elevazione della Stazione dei Carabinieri di Trebisacce a Tenenza, definendola «una notizia molto positiva per l’intero territorio dell’Alto Ionio cosentino e per tutti i cittadini che chiedono maggiore sicurezza e presenza delle istituzioni».

«Il rafforzamento del presidio dell’Arma dei Carabinieri a Trebisacce rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un’area strategica della Calabria – afferma Brutto –. Garantire più uomini, più risorse e una struttura operativa di livello superiore significa consolidare il controllo del territorio e sostenere con maggiore efficacia il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine nella tutela della legalità».

Il capogruppo regionale di FdI ha voluto inoltre sottolineare l’impegno della sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, «che ha seguito con determinazione questo percorso, dimostrando ancora una volta grande attenzione verso le esigenze della Calabria e in particolare verso le comunità dell’Alto Ionio».

«A lei va il mio ringraziamento – aggiunge Brutto – per il lavoro svolto insieme al Ministero dell’Interno, che ha portato a un risultato atteso da tempo dal territorio. È la dimostrazione che quando le istituzioni collaborano e ascoltano le esigenze delle comunità locali si possono ottenere risultati concreti».

Brutto ha infine espresso apprezzamento anche per i vertici dell’Arma, ringraziando il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, e il comandante generale dell’Arma, generale Salvatore Luongo, «per l’attenzione mostrata verso questo territorio e per il costante impegno nel rafforzare la rete dei presìdi di sicurezza a servizio dei cittadini».