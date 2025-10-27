Un milione e mezzo di sequestri e un fermo, ma gli indagati sono molti di più. «Oltre un centinaio», spiega il procuratore della Repubblica Vincenzo Capomolla, «in un meccanismo che permetteva a persone che non ne avevano diritto di usufruire dell’invalidità per inabilità a lavoro».

Una tentata truffa ai danni della previdenza sociale che ha portato a un fermo operato questa mattina: il regista dell’operazione sarebbe un uomo che operava dallo Jonio al Tirreno, senza limiti, in tutta la provincia di Cosenza.

«Non si tratta di un medico, né di un sindacalista. Era un uomo che lavorava nei locali di un patronato di un sindacato, sulla cinquantina». Il sistema messo in atto era minuzioso: «Venivano prodotte documentazioni artefatte tramite le quali le persone riuscivano a ottenere benefici e assistenza». Oltre quaranta le situazioni accertate, ma gli indagati sono oltre cento

A BREVE L’ARTICOLO COMPLETO