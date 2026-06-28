Le fiamme hanno interessato la parte alta della collina già colpita da altri roghi la scorsa estate. I mezzi aerei impegnati anche su un secondo fronte nel Parco del Pollino

Un vasto incendio sta interessando il territorio tra Villapiana e la Piana di Sibari, dove dalle prime ore del pomeriggio le fiamme hanno avvolto la parte sommitale della collina, sviluppando un fronte di fuoco ben visibile anche a chilometri di distanza.

Per contenere il rogo sono entrati in azione tre Canadair, impegnati in una complessa attività di spegnimento che li vede alternarsi tra questo incendio e un secondo fronte apertosi nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

L'alta colonna di fumo prodotta dall'incendio è visibile anche dal territorio di Cassano allo Ionio, mentre continuano i lanci d'acqua dei velivoli nel tentativo di arginare l'avanzata delle fiamme.

L'area interessata non è nuova a episodi di questo tipo. La stessa collina era stata infatti colpita da altri incendi anche durante la scorsa stagione estiva, circostanza che alimenta il sospetto di una possibile matrice dolosa. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause del rogo.

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, mentre viene costantemente monitorata l'evoluzione dell'incendio per evitare che possa avvicinarsi ad abitazioni o ad altre aree sensibili.